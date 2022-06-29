2022/06/29 | 21:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعطاء تركيا الضوء الأخضر للسويد وفنلندا بالانضمام إلى الناتو، واتهام مواطن سعودي في أمريكا بتهديد معارضين من حسابات وهمية، وتصريحات مثيرة رئيس وزراء بريطانيا عن بوتين، ولقطات مصورة للحظة سقوط صاروخ روسي على مركز تجاري في أوكرانيا، وصولا إلى موافقة البنك الدولي على إقراض مصر وتونس لتمويل مشترياتهما من القمح...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توب 5: تركيا توافق على عضوية السويد وفنلندا بالناتو.. واتهام سعودي بتهديد معارضين) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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