2022/06/29 | 22:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أوضحت لجنة الزراعة النيابية، اليوم الاربعاء، بشأن قطع المياه من الجانب التركي والجانب الايراني على العراق، موضحةً أن ايران قطعت المياه بشكل تام.وقال رئيس اللجنة ثائر مخيف في حديث تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزراعة النيابية تؤكد قطع المياه عن العراق من الجانب الايراني بشكل تام المركز الخبري الوطني.

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