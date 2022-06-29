نصائح مهمة.. مشروب شائع يخفض نسبة السكر في الدم

2022/06/29 | 22:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرب ثلاثة أكواب من شاي البابونج يوميا يمكن أن يحسن التحكم في مستويات الغلوكوز .

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