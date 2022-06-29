صائب خدر: إنعدام المركزية والمشكلات الداخلية أضعفا موقف العراق مع ملف المياه

2022/06/29 | 22:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكد النائب الإيزيدي صائب خدر أن “انعدام المركزية أضعف موقف العراق بالتعامل مع ملف المياه”.

وقال في تصريح لوكالة خبر برس (واخ)، أن “ملف المياه واحد من الملفات المعقدة والمهمة والأساسية، لكن الحقيقة في العراق هي أنه لاتوجد جدية في التعامل مع هذا الملف”.

واضاف خدر إن “انعدام المركزية افقد الملف الاهتمام المناسب”، موضحاً أن “جهات عدّة تأخذ دورها في مجال المياه من دون وجود مركزية وستراتيجية واضحة، ناهيك عن التقاطع السياسي والفني في العراق في التعامل مع هذا الملف”.

منوها الى أن “لدى العراق اتفاقيات مع تركيا وايران بشأن المياه، ولكن لا يوجد ضغط وتفعيل لها داخليا”.

وأشار خدر الى أن “مشاكل العراق الداخلية تضعف من قيمة الاهتمام بهذا الملف الحيوي والحساس لمستقبل العراق وأمنه الوطني والمائي”.

ويعاني العراق من قلة واضحة في تدفق المياه اليه من دولة منبع نهري دجلة والفرات من تركيا، ومن عدد من منابع الروافد من إيران من دون اكتراث من البلدين للمنشادات العراقية المستمرة لضمان حصته من المياه.

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