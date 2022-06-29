محافظ بابل يحرض المواطنين بالتجاوز على الحصص المائية

2022/06/29 | 22:13 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: اكدت وزارة الموارد المائية، الاربعاء 29 حزيران 2022، إن محافظ بابل يحرض المواطنين بالتجاوز...

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