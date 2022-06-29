نقابة الفنانين تنعى رحيل فنانة عراقية

2022/06/29 | 22:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادنعت نقابة الفنانين العراقيين، اليوم الاربعاء، رحيل الفنانة التشكيلية يسرى العبادي.وقالت في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه ببالغ الحزن والاسى تنعى نقابة الفنانين العراقيين رحيل الفنانة التشكيلية يسرى العبادي والتي وافتها المنية هذا اليوم ".

واضافت "سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها ومحبيها وزملائها الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون".

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