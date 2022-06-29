إيران:المحادثات النووية ستنتهي بعد يومين ونتمنى الخلاص من أسلوب ترامب

2022/06/29 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الدوحة‭- ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ أكدت‭ ‬إيران‭ ‬الأربعاء‭ ‬أن‭ ‬المحادثات‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ستنتهي‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬فقط،‭ ‬دون‭ ‬أي‭ ‬أنباء‭ ‬حول‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬المحادثات‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬قدما‭.‬ ‮ ‬وقالت‭ ‬إيران‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬إمكانية‭ ‬للتوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬لن‭ ‬تتجاوز‭ ‬‮«‬خطوطها‭ ‬الحمراء‮»‬‭ […]

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