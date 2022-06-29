وفد أمني سوداني في القاهرة طالبا الدعم لمواجهة أثيوبيا

2022/06/29 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ ​كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬للزمان‭ ‬أن‭ ‬وفدا‭ ‬أمنيا‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬القاهرة‭ ‬إذ‭ ‬اجتمع‭ ‬مع‭ ‬القيادات‭ ‬العسكرية‭ ‬المصرية‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬رئيس‭ ‬الأركان‭ ‬المصري‭ ‬،و‭ ‬شرح‭ ‬الوفد‭ ‬طبيعة‭ ‬الأوضاع‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬السودانية‭. ‬وأكد‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬القيادات‭ ‬الأمنية‭ ‬المصرية‭ ‬أكدت‭ ‬للوفد‭ ‬السوداني‭ ‬دعم‭ ‬القاهرة‭ ‬الكامل‭ ‬سياسيا‭ ‬ولوجستيا‭ ‬وعسكريا‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬أثيوبيا‭ […]

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