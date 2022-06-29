الثالوث المرعب مَن هو عدو العراقيين؟

2022/06/29 | 22:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الإجابات‭ ‬السياسية‭ ‬والأمنية،‭ ‬التي‭ ‬تتوافر‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬التدليس‭ ‬والخلط‭ ‬والشمولية‭ ‬المنحازة‭ ‬لاعتبارات‭ ‬الانقسام‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬منه‭ ‬البلد‭ ‬في‭ ‬أجواء‭ ‬لم‭ ‬تنقشع‭ ‬غيومها‭ ‬منذ‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمان‭.‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬اللغط،‭ ‬يكون‭ ‬العراق‭ ‬مواجهاً‭ ‬أعداء‭ ‬البشرية‭ ‬التقليدية‭ ‬الثلاثة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تورية‭ ‬او‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬التصدي،‭ ‬وهي‭ ‬الجهل‭ ‬والفقر‭ ‬والمرض‭.‬ […]

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