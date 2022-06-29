2022/06/29 | 22:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، اليوم الاربعاء، على عمليات قطع الاشجار من قبل القوات التركية في شمال العراق.وقال السورجي في حديث تابعه /المركز الخبري الوطني/ إن “القوات التركية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن شركات تركية تعمل على قطع أشجار معينة في شمال العراق والمتاجرة بها بالخارج المركز الخبري الوطني.

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