2022/06/29 | 22:16 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زال قصر القائد البارز في ثورة 1920 ضد الاحتلال البريطاني الشيخ عبد الواحد آل سكر من المعالم الأثرية المهمة الشاخصة في قضاء المشخاب بمحافظة النجف جنوب بغداد، حيث شهد أحداثا مهمة خلال تلك الثورة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصر آل سكر في جنوب العراق.. صرح تاريخي شاهد على مناهضة الاحتلال البريطاني) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصر آل سكر في جنوب العراق.. صرح تاريخي شاهد على مناهضة الاحتلال البريطاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).