قتيل في احتجاجات الخرطوم.. واستعدادات لـ

2022/06/29 | 22:31 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقتل شاب بالرصاص الحي خلال مسيرات في الخرطوم، الأربعاء، استعدادا لمسيرة كبرى الخميس دعت لها لجان المقاومة وقوى الشارع الأخرى للمطالبة بالحكم المدني.وفي حين شددت السلطات الإجراءات الأمنية في معظم مناطق العاصمة استعدادا لمسيرة الخميس، تواصلت الأربعاء الاحتجاجات في عدد من مدن البلاد الأخرى.وأطلقت قوات الأمن الرصاص والغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات ليلية في جنوب وشرق الخرطوم، ومناطق متفرقة من مدينتي أم درمان والخرطوم بحري.ورفع المحتجون شعارات تطالب بالحكم المدني الكامل وتحقيق العدالة للمئات من الذين قتلوا في فض اعتصام القيادة العامة للجيش في الخرطوم في الثالث من يونيو 2019، أي بعد أقل من شهرين من إطاحة نظام البشير في أبريل من العام نفسه، إضافة إلى 103 قتلوا في الاحتجاجات المستمرة منذ نحو 8 أشهر رفضا للإجراءات التي اتخذها الجيش في أكتوبر 2021.

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