2022/06/29 | 22:34 - المصدر: المسلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/المسلة: يتبع المسلة – متابعة – وكالات
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفياض: لست مُرشحاً لرئاسة الوزراء ولن ارشح أسمي) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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