2022/06/29 | 22:35 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Tvys4C1yZUk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أهل المدينة | النيران تلتهم أجزاء واسعة من غابات الموصل) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أهل المدينة | النيران تلتهم أجزاء واسعة من غابات الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).