مساع أميركية لتوسيع

2022/06/29 | 22:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب كبار أعضاء لجنتي العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، عن قلقهم العميق إزاء معاناة الشعب السوري، مشددين على أهمية مواصلة واشنطن الضغط الدبلوماسي على نظام بشار الأسد "لإيصال المساعدات الإنسانية" للسوريين

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