ميسانيون يعيدون إحياء هواية اندثرت منذ عقود

2022/06/29 | 22:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع- شذى السودانينظم عدد من أبناء ميسان، اليوم الأربعاء، معرضاً للطوابع والعملات والمسكوكات، والذي ساهم باستقطاب الهواة من مختلف مناطق المحافظة.وقال مؤسس تجمع هواة جمع الطوابع والعملات والمسكوكات نوار أكرم كامل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الفكرة من التجمع هي اعادة احياء هذه الهواية بعد اندثارها منذ عقود"، مبينا أن "التجمع يعتمد في انشطته على الامكانات الخاصة لاعضائه".وأضاف أكرم، أن "حركة التجمع، انبثقت عن طريق إنشاء صفحة مختصة على وسائل التواصل الاجتماعية الالكترونية، يتشارك فيها الهواة معلوماتهم وخبراتهم، وكذلك عرض المقتنيات والنقاش بشأنها، ومن بعدها جاءت الفكرة للتحضير واقامة المعرض الاول للهواة".وأوضح، أن "المعرض أقيم ضمن فعاليات الرصيف المعرفي وهو تجمع ثقافي اسبوعي لفناني ومثقفي المحافظة يقدم خلاله العديد من النشاطات الثقافية والفنية ومعارض الكتب، شارك فيه اثنان من الهواة فقط، الا أنه يعد النواة والبادرة لالتقاء وتعارف الهواة فيما بينهم واقامة المزيد من المعارض فيما بعد".وأشار إلى أن "المعارض التي أقامها التجمع، ساهمت باستقطاب الهواة في مختلف مناطق المحافظة وتطوير خبراتهم ومشاركة المعارف بينهم، وكذلك تعريف الجمهور الميساني بمفردات الهواية ودورها الحضاري في الحفاظ على التراث الوطني".ولفت إلى أن "اعضاء التجمع، أرادوا الانفتاح على الهواة العراقيين من خارج المحافظة، لاسيما وأن مواقع التواصل الاجتماعي سهلت عملية الاتصال مما نتجت عنه المشاركة ضمن فعاليات الهواة في محافظة البصرة (معرض الهواة ضمن فعاليات شارع الفراهيدي)، فضلا عن حضور مزادات الهواية في العاصمة بغداد والتي يلتقي فيها مختلف هواة العراق، وبالمقابل مشاركة هواة بغداد والبصرة بحضور بعض معارضنا ضمن فعاليات الرصيف المعرفي، بالاضافة الى مد جسور التواصل مع مختلف هواة المحافظات الاخرى والهواة خارج العراق". وعن أهداف التجمع، أكد أنها "الحصول على الصفة الرسمية للتجمع كفرع من جمعية الطوابع والمسكوكات العراقية حيث إن اغلب اعضاء التجمع منتمين الى الجمعية، والاستمرار بإقامة المعارض والانفتاح على تجمعات ومؤسسات اكثر بغية نشر مفاهيم الهواية بين اكبر شريحة ممكنة، وكذلك السعي الى التنسيق مع الجهات المختصة مثل محافظة ميسان وبريد ميسان ودائرة الاثار وجامعة ميسان لتنشيط الجانب التخصصي في ميدان التراث والمخطوطات والارشيف".

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