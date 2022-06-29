خبير بيئي يحذر من تزايد الاصابات “بالكوليرا” لهذا السبب

2022/06/29 | 22:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد حذر الخبير البيئي شكري الحسن، اليوم الاربعاء، من تزايد أعداد الاصابات بالكوليرا نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، موضحاً أهم المسببات التي ساعدت على ارتفاع اعداد الاصابات.وقال الحسن في حديث تابعه /المركز […]

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