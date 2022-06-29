2022/06/29 | 22:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بمساعدة ابن صدام حسين، حقق قطب السجائر العراقي وهب طبرة ثروة من تهريب السجائر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وهب طبرة.. دولار عدي وداعش وتجارة النخب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وهب طبرة.. دولار عدي وداعش وتجارة النخب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).