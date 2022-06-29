نادي الشرطة: جماهير الديوانية استقبلتنا بالحجارة والزجاج

2022/06/29 | 22:44 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد نادي الشرطة الرياضي، تعرض لاعبيه والكادر التدريبي والإداري إلى إصابات بسبب اعتداءات جماهير الديوانية.وقال المدرب المساعد حسين عبد الواحد لـ”ايرث نيوز” إن “نادي الشرطة التزم بأخلاقياته وخاض مباراته أمام الديوانية بكل رحابة صدر”.وأضاف “ردة فعل جماهير الديوانية فاجأتني، أهكذا يستقبلون الضيوف؟ بالحجارة والزجاج؟ للاسف لم نكن نتوقع هذا للاستقبال”.وانتهت […]

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