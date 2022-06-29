الفياض يوضح حقيقة ترشيحه لرئاسة الوزراء ويكشف أسباب انسحاب الصدر- عاجل

2022/06/29 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادكشف القيادي في الاطار التنسيقي رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الأربعاء، عن أسباب انسحاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من البرلمان، فيما نفى ترشحه لرئاسة حكومة الاطار التنسيقي.وقال الفياض في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان "الصدر لم يتمكن من تطبيق نموذج معين من الحكومة وسبب انسحابه يسأل عنه الصدر شخصيا". وأضاف ان "الصدر أراد تشكيل حكومة اغلبية بالشراكة مع الاطار في حال استبعاد اسم معين منها وهو ما رفضه الاطار "، مبينا انه "لم يسمع من الصدر أي موقف معارض من تشكيل الاطار التنسيقي الحكومة المقبلة". وأشار الى ان "انسحاب نواب التيار الصدري أحدث نقلة جديدة في العمل السياسي وحمل الإطار مسؤولية كبيرة"، مؤكدا اننا "علينا كإطار اثبات قدرتنا للصدر على نجاح العملية السياسية والإصلاح ولدينا فرصة كبيرة في تحقيق العمل المشترك".ونفى الفياض "ترشحه لرئاسة حكومة الاطار التنسيقي"موضحا ان "صقور الإطار لن يشكلوا الحكومة ورئيسها سيكون حزبيا".

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