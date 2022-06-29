العمل تطلق الاستمارة الالكترونية للشمول بامتيازاتها

2022/06/29 | 22:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، الاستمارة الالكترونية للشمول بامتيازات القانون رقم 38 لسنة 2013 للاشخاص ذوي الاعاقة ‏والاحتياجات الخاصة ‏.

وقال إعلام العمل في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أعلنت اطلاق الاستمارة ‏الالكترونية للشمول بامتيازات القانون رقم 38 لسنة 2013 لجميع الاشخاص ذوي الاعاقة والاحتياجات ‏الخاصة، وذلك بناء على توجيه وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبد الستار محمد".‏

واوضحت الهيئة بحسب البيان ان "التقديم على الاستمارة الالكترونية مجاني ودعت الاشخاص ذوي الاعاقة للتسجيل للشمول ‏بامتيازات القانون رقم 38 لسنة 2013، وفق الرابط الالكتروني المبين ادناه بالتقديم وذلك بالتنسيق مع الأمانة ‏العامة لمجلس الوزراء (منصة اور) ولمدة شهر ابتداء من 2022/6/30"، موضحة ان "التقديم لايشمل الموجودين ‏في قاعدة البيانات من المسجلين لعام 2019".



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