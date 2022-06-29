2022/06/29 | 22:45 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمدة لا يمكن تخفيضها.. محكمة فرنسية تدين منفذ هجمات باريس بالسجن مدى الحياة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/29 | 22:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمدة لا يمكن تخفيضها.. محكمة فرنسية تدين منفذ هجمات باريس بالسجن مدى الحياة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمدة لا يمكن تخفيضها.. محكمة فرنسية تدين منفذ هجمات باريس بالسجن مدى الحياة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).