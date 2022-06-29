2022/06/29 | 22:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bJXOMDNi7uY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بهاء خليل : الشارع العراقي يحتاج إلى شرارة وهو محتقن الى ابعد حد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بهاء خليل : الشارع العراقي يحتاج إلى شرارة وهو محتقن الى ابعد حد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).