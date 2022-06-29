خطط توسع الحلف بدأت قبل أكثر من ربع قرن / اليوم تنتهي أعمال قمة الناتو في مدريد * - رشيد غويلب

2022/06/29 | 22:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب على الرغم من الجهود الكبيرة في نشر قوات جديدة في شرق وجنوب شرق أوروبا، يريد الناتو تعزيز تعاونه مع أربع دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، هي: اليابان، كوريا الجنوبية، استراليا، ونيوزلندا، التي حضر زعماؤها لأول مرة قمة مدريد.



هذا ما أكده الثلاثاء، سكرتيره العام ينس ستولتنبرغ.



وعليه، لن ينشئ الحلف ألوية قتالية في دول البلطيق في المستقبل القريب فقط، بل سيزيد أيضًا عدد القوات التي في حالة استعداد متزا ......





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