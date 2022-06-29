أحد المرشحين لتدريب أسود الرافدين يوقع للوصل الإماراتي

2022/06/29 | 22:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الوصل الإماراتي، التعاقد مع الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي مدربا لفريق النادي الأول لكرة القدم لمدة موسم واحد.وسيصبح بيتزي بديلاً للبرازيلي اودير هيلمان الذي أنتهت علاقته مع الوصل بالتراضي بين الطرفين.ويعد بيتزي “54 عاما” من المدربين المعروفين في المنطقة العربية، حيث سبق له قيادة المنتخب السعودي الأول خلال الفترة من […]

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