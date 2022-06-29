سياسي كردي: بارزاني لم يعد “بيضة القبان” في الحكومة المقبلة

2022/06/29 | 23:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد السياسي الكردي المستقل احمد اغا وردي، الاربعاء، بان حزب البرزاني لم يعد بيضة القبان في تشكيلة الحكومة المقبلة.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال وردي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” حزب البرزاني لعب دور بيضة القبان في تشكيل الحكومات السابقة في ظل وجود دعم من قبل بعض […]

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