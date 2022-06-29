فايرفوكس يزيل التتبع تلقائيًا من عناوين المواقع

2022/06/29 | 23:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… طرحت مؤسسة موزيلا الإصدار 102 من متصفح فايرفوكس مع ميزة خصوصية جديدة تمنع مواقع مثل فيسبوك من تتبعك عبر مواقع الويب من خلال إزالة التصنيفات من عناوين URL المستخدمة لتتبعك.وتستخدم العديد من الشركات، بما في ذلك فيسبوك، تصنيفات استعلام URL مخصصة لتتبع النقرات على الروابط.وعلى سبيل المثال، تربط فيسبوك تصنيف استعلام […]

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