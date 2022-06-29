2022/06/29 | 23:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

وزير الدفاع يصدر أمراً بترقية المراتب الجرحى والمفقودين

أصدر وزير الدفاع السيد جمعة عناد سعدون، الأربعاء الموافق ٢٩ حزيران ٢٠٢٢، أمراً بترقية المراتب الجرحى البالغ عددهم (١٦٠٧٣) جريحاً رتبة واحدة أعلى، والمراتب المفقودين والبالغ عددهم (١٣٦) مفقوداً من المؤشرين في نظام الموارد البشرية وغير المؤشرين رتبة واحدة أعلى، إكراماً لتضحياتهم للعراق وأرضه الطاهرة وتثميناً لدورهم الكبير في تحقيق الانتصارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع يصدر أمراً يخص الجرحى والمفقودين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع يصدر أمراً يخص الجرحى والمفقودين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).