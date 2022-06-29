السجن 30 عاما للمغني آر كيلي في الاتهامات الجنسية

2022/06/29 | 23:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حُكم على نجم موسيقى “آر أند بي” الأمريكي آر كيلي، الأربعاء، بالسجن 30 عاماً بعد إدانته العام الماضي بإدارة “منظومة” استغلال جنسي لفتيات بينهن قاصرات.صدر الحكم القاسي بحق المغني البالغ 55 عاماً عن المحكمة الفدرالية في بروكلين، حيث رفعت محاكمته قبل تسعة أشهر الستار عن قضايا الجرائم الجنسية داخل مجتمع السود في […]

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