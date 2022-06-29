إستفتاء الدنمارك وإتفاقية الإتحاد الأوربي العسكرية - حكمة اقبال

2022/06/29 | 23:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حكمة_اقبال نشرت طريق الشعب في الصفحة رقم 7 من عددها 94 الصادر في 5 حزيران 2022 مادة للرفيق رشيد غويلب حول نفس الموضوع، أود هنا طرح بعض التوضيحات.



وللتذكير بأصل الموضوع فان الدنماركيون قد صوتوا يوم الأول من حزيران بالموافقة على مقترح الحكومة ومعها أغلبية برلمانية على إلغاء تحفظ الدنمارك على المشاركة في الاتفاقية العسكرية الأوربية، الذي حصلت عليه عندما وافق الدنماركيون على الإنضمام الى الإتحاد الأوربي عام 1993 ......





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