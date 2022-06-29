اتحاد الكرة المصري يحدد مكان وموعد كأس السوبر

2022/06/29 | 23:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستقام مباراة الكأس السوبر المصرية في 21 أكتوبر المقبل في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وفق ما أعلنه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء

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