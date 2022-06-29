2022/06/29 | 23:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الموارد المائية ترد على فيديو متداول يخص اكتشاف بحر عملاق في الأنبار » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 23:40

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