مكمل غذائي يدعم صحة الأمعاء ويخفف الاكتئاب

2022/06/29 | 23:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أشارت دراسة جديدة نشرت مؤخرا في مجلة Translational Psychiatry إلى أن مكملات البروبيوتيك قد تساعد في علاج الاكتئاب وأعراضه.

ووجدت الدراسة صلة بين صحة الأمعاء والصحة العقلية، وأشارت نتائح الدراسة أن المشاركين الذين تلقوا البروبيوتيك كان لديهم انخفاض أكبر في أعراض الاكتئاب لديهم، كما تم رصد زيادة في مجموعة بكتيريا Lactobacillus بين فلورا الأمعاء لدى الأشخاص الذين تلقوا البروبيوتيك.

ووفقا للمعهد الوطني للصحة الأمريكي، يتم تعريف نوبة اكتئاب كبرى على أنها “فترة أسبوعين على الأقل عندما يعاني الشخص من مزاج مكتئب أو فقدان الاهتمام أو الاستمتاع بالأنشطة اليومية، وكان يعاني من غالبية الأعراض المحددة، مثل مشاكل النوم أو الأكل أو الطاقة أو التركيز أو تقدير الذات”.

وأشار مؤلف الدراسة الدكتور أندريه شميدت إلى أن البروبيوتيك يمكن أن يدعم أولئك الذين يعالجون من اضطراب الاكتئاب الشديد.

وقال: “إن فترة التدخل لمدة أربعة أسابيع قد سهلت اتخاذ القرار السريري، أي تحديد ما إذا كان مزيج مضادات الاكتئاب والبروبيوتيك يعمل أم لا، لقد تزامن تحسن أعراض الاكتئاب مع زيادة وفرة اللاكتوباسيلوس”.

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