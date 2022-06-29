2022/06/29 | 23:45 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dVPP_QNPY3o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عصابة نصب واحتيال تستغل أسماء المؤسسات الخيرية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عصابة نصب واحتيال تستغل أسماء المؤسسات الخيرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).