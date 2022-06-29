الموارد المائية تعلق على اكتشاف بحر عملاق في باطن صحراء الأنبار

2022/06/29 | 23:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشاف بحر عملاق في باطن صحراء الأنبار تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفادة (أكتشاف بحر عملاق في باطن صحراء الأنبار وسوف تتحول الصحراء الى غابات بفضل هذا البحر).ان الفيديو المتداول هو تصوير لعملية تطوير البئر وتنظيفه من الأطيان والترسبات وتاتي هذه العملية بعد أكمال حفر البئر وتبطينه حيث يتم أستخدام كمبريسر بضغط 25 […]

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