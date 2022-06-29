الكشف عن موعد إعلان اسم رئيس الوزراء وكابينته الوزارية - عاجل

2022/06/29 | 23:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف القيادي في الإطار التنسيقي فالح الفياض، الأربعاء، عن موعد تسمية رئيس الوزراء المقبل والوزراء.وقال الفياض في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم) ان " رئيس الوزراء المقبل سيطرح خلال شهر مع أسماء الوزراء والنائب الأول لرئيس البرلمان". وأضاف ان" صقور الإطار لن يشكلوا الحكومة الا ان رئيسها سيكون حزبيا"، مؤكدا ان " سيناريو اقتحام الخضراء بوسائل مسلحة غير مطروح وممكن". وأشار الى ان "الخيار الكردي في انهاء ازمة رئاسة الجمهورية سيكون أفضل من الذهاب الى البرلمان وحسم ترشيحه من قبل النواب".

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