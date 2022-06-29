المفاوض الأوروبي: محادثات النووي مع إيران

2022/06/30 | 00:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن منسق الاتحاد الأوروبي في المفاوضات مع إيران، إنريكي مورا، مساء الأربعاء، أن المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة بشأن إحياء الاتفاق النووي لم تسفر بعد عن "التقدم" الذي كان يأمله الاتحاد

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