محكمة فرنسية تقضي بأقسى عقوبة على صلاح عبد السلام المدان بهجمات باريس

2022/06/30 | 00:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة فرنسية، يوم الأربعاء، بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط بحق صلاح عبد السلام العضو في المجموعة التي نفذت سلسلة من الهجمات بالأسلحة والقنابل في باريس خلال نوفمبر/ تشرين الثاني 2015.

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