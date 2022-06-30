ف 12 : حيوية وفاعلية المجتمع المسلم برجاله ونسائه - أحمد صبحى منصور

2022/06/30 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور ب 2 : تفاعل المرأة فى المجتمع .



كتاب ( تشريعات المرأة بين الاسلام والدين السنى الذكورى) مقدمة 1 ـ من التعبيرات المعاصرة ( القوى الحيّة فى المجتمع ) ( ناشط سياسى ) ( ناشط فى حقوق الانسان ) ( Activist ).



2 ـ هناك مجتمع يسير بقدم واحدة ، هى قدم الرجل ، والمرأة فيه مُغيّبة أو غائبة أو فاقدة الوعى ، أو تم تعليبها سلعة فى نقاب مادى أو عقلى .



هذا المجتمع فى الحقيقة لا يسير على قدم واحدة ، ب ......





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