الشرطة يوجه اتهاما خطيرا لرئيس الديوانية

2022/06/30 | 00:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت إدارة نادي الشرطة مساء اليوم

الأربعاء الحكومة العراقية بفتح تحقيق

عاجل لكشف ملابسات الأحداث التي رافقت

مباراتهم ضد الديوانية، التي جرت في

ملعب الإدارة المحلية ضمن الجولة

الأخيرة للدوري العراقي ا

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