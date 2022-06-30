كورونا عالميا: 542 مليون إصابة ونحو 7 ملايين وفاة

2022/06/30 | 00:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب أكثر من 542 مليون نسمة بفيروس

كورونا المستجد على مستوى العالم، في

حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن

الفيروس إلى أكثر من 6.7 مليون نسمة، وذلك

في إحصاء تراكمي لإصابات ووفيات كورونا

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