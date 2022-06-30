2022/06/30 | 00:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وزير الداخلية يأمر بفتح تحقيق حول الاحداث التي رافقت مباراة الشرطة والديوانية » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 00:45

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الداخلية يأمر بفتح تحقيق حول الاحداث التي رافقت مباراة الشرطة والديوانية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الداخلية يأمر بفتح تحقيق حول الاحداث التي رافقت مباراة الشرطة والديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).