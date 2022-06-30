فساد بلدية النجف.. شراء سيارة بـ 67 مليون دينار وتدريب السايق خارج العراق

2022/06/30 | 00:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كشف المواطن اكرم شربه، عن فساد بلدية النجف.المسلة تنشر نص التدوينة: بلدية النجف...

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