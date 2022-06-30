2022/06/30 | 00:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wzvqo-YEExo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. العطواني : التيار الصدري قد يشكل معارضة شعبية بعد الاستقالة من البرلمان) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. العطواني : التيار الصدري قد يشكل معارضة شعبية بعد الاستقالة من البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).