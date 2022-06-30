2022/06/30 | 00:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UL4nY5c01gs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.محمد نعناع : هناك ضغوطات تهديدية من إيران لرئيس الجمهورية برهم صالح) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د.محمد نعناع : هناك ضغوطات تهديدية من إيران لرئيس الجمهورية برهم صالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).