كندا تدعم العراق بـ3.3 مليارات دولار لمواجهة شُح المياه والتغير المناخي

2022/06/30 | 00:59 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، دعمها لمشروع العمل المناخي التحفيزي في العراق بـ (3.3) مليارات دولار لحل مشكلة التغير المناخي، مبينة أن المشروع يوفر فرصة لتخفيف شح المياه.وقال السفير الكندي في العراق جريجوري جاليجان، في كلمة له …

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