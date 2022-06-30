الاتحاد المصري يعلن موعد إقامة نهائي كأس السوبر في أبوظبي

2022/06/30 | 01:03 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن موعد إقامة مباراة كأس السوبر المصري، بين بطل الدوري والكأس، في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

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