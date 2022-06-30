2022/06/30 | 01:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D2HY9COOCVI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وجهاء لوان نيوز : مشروع ترميم خان ضاري تم بجهود شخصية بينما الدعم كان محدوداً من هيئة الاثار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وجهاء لوان نيوز : مشروع ترميم خان ضاري تم بجهود شخصية بينما الدعم كان محدوداً من هيئة الاثار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).