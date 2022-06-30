"سنقصف لندن أولاً".. جنرال روسي سابق يعرض سيناريو الحرب العالمية الثالثة

2022/06/30 | 01:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجنرال المتقاعد والسياسي الروسي

أندريه غوروليوف، المقرب من الرئيس

الروسي فلاديمير بوتين، إنّ العاصمة

البريطانية لندن "ستكون أوّل مدينة

تتعرض للقصف" في حال اندلعت حرب عالمية

ثالثة.وصرّح غوروليوف،

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