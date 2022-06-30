70 مصرفاً عالمياً انضموا إلى نظام التعاملات الروسي

2022/06/30 | 01:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رئيسة المصرف المركزي الروسي

إلفيرا نابيولينا، اليوم الأربعاء،

انضمام 70 مصرفاً أجنبياً من 12 دولة إلى

نظام التعاملات الروسي المقابل لنظام

"سويفت".

وقالت نابيولينا متحدثةً في المؤتمر

الروسي للصن

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